Sirènes à Lausanne: Fausse alerte au milieu de la nuit

De nombreux habitants de la région lausannoise ont eu une belle frayeur dans la nuit de samedi à dimanche. Entre 2h50 et 3h du matin, les sirènes d’alarme pour les catastrophes ont retenti. «Il n’y avait aucune information sur l’application AlertSwiss. Rien à la radio non plus», commente un Lausannois, réveillé par les sirènes. Il aura ensuite fallu environ un quart d’heure pour que l’application en question dévoile qu’il s’agissait en réalité d’une fausse alarme. «Avec les moyens dont dispose la Confédération pour ces dispositifs, c’est absolument lamentable de ne rien recevoir plus rapidement comme information, lors d’une erreur si importante», poursuit-il.