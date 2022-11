Europe : Fausse alerte sur un avion Emirates qui a rebroussé chemin en Grèce

Un avion de la compagnie Emirates, parti d’Athènes jeudi pour New York, a dû rebrousser chemin et rentrer à Athènes pour «être contrôlé».

Un avion de la compagnie aérienne Emirates avec 228 passagers à bord et 18 membres d’équipage, qui avait décollé jeudi soir de l’aéroport d’Athènes pour New York, a dû rebrousser chemin et rentrer à Athènes pour «être contrôlé», mais ce n’était qu’une fausse alerte, a-t-on appris de source policière.