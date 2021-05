Valais - Fausse couche d’une Syrienne, gardes-frontière punis par la justice

En 2014, une Syrienne, enceinte, avait été interceptée à la frontière franco-suisse, alors qu’elle tentait de gagner la France, en provenance d’Italie, avec une trentaine d’autres réfugiés. Le groupe a d’abord été transféré à Vallorbe (VD), puis à Brigue (VS), où il avait attendu deux heures et demie avant d’être mis dans un train les menant à Domodossola (It). La femme enceinte s’était plainte de douleurs et de saignements, problèmes qui se sont aggravés rapidement. Enfin arrivée en Italie, la Syrienne a accouché à l’hôpital d’un enfant mort-né.

En 2018, le Tribunal militaire 4, à Berne, avait condamné le chef du poste de Brigue à une peine privative de liberté de 7 mois et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 150 francs . Les deux sanctions avaient été assorties du sursis. Le garde-frontière avait été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, de tentative d’interruption de grossesse et de violations répétées des prescriptions de service.

Subalternes également responsables

Près de six ans et demi après les événements, trois autres gardes-frontière, qui étaient présents lors des faits ayant mené au renvoi de cette femme, ont également été poursuivis par la justice. Il aurait été de leur devoir – même contre la volonté du chef – d’appeler une aide médicale, a estimé la justice militaire. Pour ne pas l’avoir fait, les gardes-frontière ont été condamnés en février et mars à 30 jours-amende de 100 à 200 francs (3000 à 6000 francs) chacun, rapporte la «SonntagsZeitung». Me Dina Raewel, l’avocate de la famille de la victime reste convaincue que, non seulement la personne la plus haut gradée devait être tenue pour responsable, mais également les subalternes. Avec ces verdicts, dit-elle, la famille a trouvé une certaine consolation.