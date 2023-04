Fausse interview de Michael Schumacher par IA, la famille scandalisée

Le média s’était targué d’avoir obtenu un entretien avec Michael Schumacher, le premier depuis son accident de ski et son grave traumatisme crânien, fin 2013 dans les Alpes françaises. Mercredi, la publication spécialisée dans les informations people avait livré l’«interview» sans cacher qu’elle avait été générée par une intelligence artificielle. L’article comportait des citations attribuées à Schumacher, qui évoquaient sa vie familiale depuis l’accident et son état de santé. L’entourage de l’ancien pilote, aujourd’hui âgé de 54 ans, protège jalousement son intimité. Il n’a pas été vu en public depuis son accident et aucune information n’a jamais filtré depuis concernant son état de santé.