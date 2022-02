Arnaque en ligne : Fausses accusations par e-mail et menaces d’arrestation

Des malfaiteurs se font passer pour Fedpol et envoient des courriers électroniques accusant les victimes d’avoir commis divers crimes sexuels. Une arnaque connue des autorités.

Pédophilie, exhibitionnisme, proxénétisme: des cybercriminels tentent actuellement d’intimider des citoyens via des courriers électroniques. Soi-disant sur ordre de l'Office fédéral de la police (Fedpol), ils menacent d’engager une procédure judiciaire. Afin que les accusations puissent être vérifiées, les escrocs poussent à se manifester dans les 48 heures en répondant à une adresse e-mail indiquée.

Passé ce délai, le rapport sera transmis au Tribunal fédéral, prétendent-ils, et un mandat d’arrêt sera émis. «Ils seront alors inscrits au registre national des délinquants sexuels et leur cas sera transmis aux associations de lutte contre la pédophilie et aux médias», menacent les criminels. Le document PDF est faussement signé du nom de Nicoletta della Valle, directrice de Fedpol.