Contrôles renforcés

Migros a décidé de réagir à cette condamnation. «Nous tenons à respecter les règles, annonce son porte-parole Tristan Cerf. Le cas relaté ci-dessus est le seul qui pose problème et que nous ayons identifié.» La société indique avoir modifié ses procédures afin d’éviter que de nouvelles infractions soient commises. «La formation et la sensibilisation sont renforcées, explique-t-il. Les aides techniques de type reconnaissance automatisée ont été améliorées, et enfin, le contrôles sont renforcés et les prix vérifiés à l’aide notamment d’une liste excel simple et claire.»