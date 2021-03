Vaud : Fausses alertes à la bombe: quatre suspects placés en détention provisoire

Les investigations menées par la police à la suite des nombreuses fausses alertes à la bombe dans des établissements de formation du canton de Vaud ont permis d’identifier quatre suspects, tous majeurs. D’autres interpellations sont prévues.

À la suite des nombreuses fausses alertes à la bombe commises dans divers établissements de formation du canton de Vaud, les enquêteurs de la Police municipale de Lausanne et de la Police cantonale ont mené de nombreuses investigations et ont procédé à l’audition d’une vingtaine d’étudiants. Les policiers ont pu identifier quatre suspects pour des cas commis au gymnase de Renens le vendredi 12 mars et à l’École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) le 24 mars.

Il s’agit de jeunes adultes, qui fréquentent ces établissements, âgés de 18 à 23 ans, dont deux femmes, une Suissesse et une Croate, et deux hommes, un Suisse et un Chilien, tous domiciliés dans la région lausannoise et pour l’heure au bénéfice de la présomption d’innocence.