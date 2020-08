Allemagne

Fausses alertes à la bombe en série visant les autorités de santé

Dans la nuit de vendredi à samedi, la police a reçu plusieurs alertes à la bombe dans l’ouest et le sud du pays. Certains locaux ont été évacués. Mais rien.

Des policiers et des chiens spécialisés ont fouillé le bâtiment, sans résultat.

En juillet, plusieurs tribunaux d'instance avaient été évacués en Allemagne après des alertes à la bombe. Rien n'avait été découvert lors des recherches et aucun suspect n'avait été arrêté.

Un homme est actuellement jugé en Allemagne pour avoir envoyé plus de 100 lettres contenant des propos d'extrême-droite à des politiciens, des journalistes et des responsables entre octobre 2018 et avril 2019.