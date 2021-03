Vaud : Fausses alertes à la bombe: nouvelles interpellations



La police vaudoise a arrêté ce week-end trois personnes supplémentaires. L’une d’entre elles a été placée en détention provisoire.

La traque s’intensifie autour des auteurs des fausses alertes à la bombe dans des établissements de formation du canton de Vaud. Les investigations menées ces derniers jours par la police ont permis ce week-end l’interpellation et l’audition de trois personnes supplémentaires, selon le communiqué du Canton. L’une d’entre elles, de nationalité Suisse et âgée de 21 ans, a été placée en détention préventive. L’individu est suspecté d’être impliqué dans l’alerte à la bombe du 18 mars au Centre d’orientation et de formation professionnelles et de celle du Centre d’enseignement professionnel de Morges, le 22 mars. Une demande de mise en détention pour une période d’un mois a été transmise au Tribunal des mesures de contrainte. La police vaudoise a déjà arrêté quatre suspects , tous majeurs, la semaine dernière.