Jeux olympiques : Fausses déclarations: les JO de Tokyo ont coûté 20% de plus qu’annoncé

Le bilan final présenté par les organisateurs des derniers Jeux olympiques d’été est erroné. La Cour des comptes japonaise a révélé que les JO ont finalement coûté 2 milliards de plus.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, organisés en 2021 avec un an de retard en raison de la pandémie, ont coûté 20% de plus que le chiffre final communiqué par les organisateurs, selon la Cour des comptes japonaise.