Fausses menaces de fusillade au Lollapalooza

Festival Lollapalooza à Chicago : Fausses menaces de fusillade pour quitter son poste

Le pot aux roses a toutefois rapidement été découvert. Les spécialistes de la police ont identifié l’adresse IP du téléphone qui avait envoyé les messages et créer le faux compte Facebook. Elle menait à Janya Williams, 18 ans. Selon les procureurs en charge du dossier, le but de la jeune femme était uniquement de «pouvoir quitter son poste au sein du festival plus tôt». Elle a été envoyée en prison et entendue par un juge en première instance dimanche 31 juillet 2022. Elle est accusée d’avoir propagé de fausses menaces terroristes. Une caution a été fixée à 50’000 dollars. Une prochaine audience est fixée au 8 août 2022.