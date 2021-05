Médias : Faustine Bollaert lance à son tour un magazine

Après Michel Cymes ou encore Sophie Davant, l’animatrice de France 2 s’essaie à la presse écrite. Le premier numéro d’«Entre nous» est prévu pour juin.

Tendance lancée par «Dr Good!»

Et en mars, le groupe concurrent Prisma a lancé «Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza», là encore un bimestriel, cette fois dédié à l’immobilier et à la déco, qui s’appuie sur la notoriété et la personnalité de l’animateur de M6.