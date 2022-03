La Chronique de TCS camping - Faut-il acheter un camping-car neuf ou d’occasion?

Cela saute aux yeux. On voit de plus en plus souvent des vans et des camping-cars sur les routes suisses. Le nombre de camping-cars immatriculés augmente depuis des années. En 2021, il y a eu un nouveau record avec 7588 nouvelles immatriculations. Toutefois, l’achat d’un camping-car doit toutefois être mûrement réfléchi parce qu’il s’agit d’un investissement important.

Jürg Reinhard, expert en mobilité au TCS et lui-même campeur expérimenté, nous explique quels sont les facteurs à prendre en compte avant de faire son choix.

L’attrait du camping-car réside dans la liberté qu’il offre. TCS Camping Gwatt-Thunersee

Quels sont les éléments qui feront pencher en faveur d’un camping-car neuf ou d’occasion?

Avant de prendre sa décision, il faut dresser la liste de ses besoins et déterminer ce qu’on veut. Cela implique les questions suivantes:

Quel est le budget à disposition?

À quel rythme souhaitez-vous utiliser le camping-car? Régulièrement ou uniquement deux à trois fois par an?

Pensez-vous sillonner le pays ou vous établir principalement dans des campings?

Voyagerez-vous individuellement, à deux ou en famille?

Souhaitez-vous emmener des animaux domestiques?

Quelles sont vos exigences en matière de mobilier?

Après avoir dressé la liste de ses besoins, quelle est l’étape suivante?

Quand on a estimé le prix du camping-car et l’espace dont on a besoin, on peut lancer sa recherche. La plupart des gens commencent sur internet. Quel modèle préfère-t-on? Le camping-car alcôve (aussi dit capucine)? Un fourgon (aussi dit van aménagé)? Un semi-intégré? Une fois qu’on a repéré le modèle de ses rêves, il est conseillé de le louer avant de l’acheter, surtout si on n’a pas une grande expérience du camping-car. Si l’expérience n’est pas concluante, on n’aura rien perdu à part la dépense pour la location.

Que faut-il faire dès que sa décision est prise?

C’est à ce moment-là qu’il faut se demander s’il convient d’acheter un camping-car neuf ou d’occasion. Cela dépend de toute façon du budget dont on dispose. Pour que l’achat soit rentable, il faut voyager au moins six semaines par an avec son véhicule et surtout, il faut être en mesure de payer les frais de location. Il faut aussi prendre en compte les frais annexes, par exemple l’assurance, les réparations et les frais d’entretien et de stationnement. Bien sûr aussi des campeurs pour qui la rentabilité ne joue aucun rôle. Pour eux, c’est à la fois un hobby et le rêve d’une vie.

Pourquoi acheter un camping-car neuf?

Le grand avantage, c’est la garantie, qui en général dure deux ans. En cas de défauts imprévus, il n’y a donc pas de frais supplémentaires. De plus, tous les équipements techniques sont à la pointe de la technologie et serviront pendant de nombreuses années. Les batteries, les conduites et les réservoirs sont tous en parfait état. Il n’y a pas de problèmes d’étanchéité ou d’humidité. Moteur, transmission, essieux, pneus: tout est à la pointe. Le risque d’avoir une mauvaise surprise sur la route est très faible. Honnêtement, qui en voyage à l’étranger a envie d’aller chez le garagiste?

Quels sont les arguments en faveur d’un véhicule d’occasion?

Le prix avantageux plaide naturellement en faveur d’une occasion. Le véhicule est disponible rapidement. Actuellement, le délai de livraison d’un camping-car neuf être très long. Comme tout achat d’occasion, il comporte toutefois des risques, notamment en ce qui concerne la garantie, qui est généralement exclue, surtout dans le cadre d’une transaction entre particuliers. C’est pourquoi je recommande aux débutants de toujours demander conseil à un campeur expérimenté avant de faire un premier achat. Si l’on achète une occasion, il est important d’être capable de réparer soi-même une panne afin d’éviter d’aller chez le garagiste. Les prix des voitures d’occasion sont régis, comme sur tous les autres marchés, par l’offre et la demande.

Si je veux acheter une occasion, vaut-il mieux l’acheter chez un concessionnaire ou puis-je sans risque m’adresser à un particulier?

Le grand avantage du concessionnaire, c’est qu’on bénéficie des conseils d’un professionnel. On voit directement sur place ce que l’on aura pour son argent. La situation gagne en clarté. On peut tout vérifier et faire un essai sur la route. En outre, vous bénéficiez d’une garantie légale. Ainsi, les vendeurs professionnels peuvent être tenus responsables des défauts matériels pendant deux ans. Cette garantie peut être raccourcie contractuellement. À ce titre, la charge de la preuve incombe au concessionnaire pendant les premiers six mois. Passé ce délai, l’acheteur devra prouver que le défaut existait déjà lors de l’achat. Les particuliers proposent souvent des offres plus avantageuses. Le hic, c’est qu’ils ne fournissent aucune garantie contre les mauvaises surprises ni possibilité de rendre le véhicule. Il donc être très vigilant en contrôlant les paramètres techniques ainsi que le chauffage, l’eau et l’alimentation en gaz. Il convient également de vérifier dans le carnet d’entretien si les contrôles ont été effectués. Une autre option réside dans le contrôle du camping-car d’occasion dans l’un des centres techniques du TCS, avant l’achat. Renseignez-vous préalablement auprès du TCS pour savoir quels centres sont équipés pour les véhicules de grande taille.

Quel est le meilleur moment pour acheter une voiture d’occasion?

Le meilleur moment pour envisager l’achat d’un camping-car d’occasion est l’automne. Les camping-cars loués sont restitués aux concessionnaires et sont ensuite revendus. Les campeurs s’en séparent aussi à la fin de la saison. Enfin, c’est en automne qu’ont lieu la plupart des salons du camping. On peut s’y faire une bonne idée des modèles, se faire conseiller et trouver l’inspiration. Le Suisse Caravan Salon, qui se tient toujours fin octobre à Berne, est inscrit en bonne place dans l’agenda de chaque campeur.

Davantage d’informations sur ce thème, y compris une check-list pour l’achat d’un véhicule d’occasion à télécharger: camping-insider.ch/acheter

La vanlife est un rêve de nature et de liberté. TCS Camping Disentis