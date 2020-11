«Cap ou pas cap?» «Chiche?» C’est dans cet état d’esprit que deux employés s’adonnent à un nouveau jeu pour pimenter leur quotidien. Sofie est mère de famille, coincée dans une vie bourgeoise et carrée. Elle commence un nouveau job haut placé dans le développement des réseaux sociaux d’une maison d’édition à Stockholm. Là-bas, elle rencontre Max, l’informaticien. Tout commence lorsque le jeune homme surprend Sofie en train de se masturber au bureau, la prend en photo et s’en sert pour la faire chanter. De là démarre un jeu de défis excitant et dangereux entre les deux collègues, pas loin de celui auquel jouaient Marion Cotillard et Guillaume Canet dans «Jeux d’enfants».