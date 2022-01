Suisse : Faut-il carrément supprimer les quarantaines?

Le monde de l’économie en Suisse prône un raccourcissement de la durée d’isolement des cas contacts à 5 jours, voire une suppression, comme le propose un virologue allemand.

Selon les chiffres communiqués par l’OFSP mercredi, 118’000 personnes sont en quarantaine ou à l’isolement en Suisse, soit parce qu’elles sont infectées au Covid, soit parce qu’elles sont des cas contacts. Mais les conséquences sont toujours plus lourdes pour le monde du travail, confronté à une pénurie de personnel. Du coup, le secteur de l’économie milite pour un raccourcissement des quarantaines, voire carrément leur suppression.

Il faut dire qu’un virologue allemand très influent outre-Sarine, Christian Drosten, fait partie des experts qui prônent d’abandonner les quarantaines qui n’ont plus de sens, selon eux. En effet, le respect de l’isolement ne peut plus être garanti aujourd’hui vu le nombre de malades toujours plus élevé avec la vague Omicron, estime-t-il. Dans son podcast sur la chaîne allemande NDR, l’expert se dit également favorable à une réduction à sept jours de l’isolement des personnes infectées, surtout dans les secteurs essentiels comme la santé.