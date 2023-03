«Guerre hybride» : Faut-il craindre une invasion russe en Moldavie?

1500 soldats russes

La Maison-Blanche avait accusé vendredi Moscou de «chercher à affaiblir le gouvernement de Moldavie», avec pour objectif d’y installer un gouvernement acquis à sa cause. La Russie a démenti le mois dernier tout projet de coup d’État, dénonçant des affirmations «absolument infondées et sans preuves».

Le Kremlin a récemment fustigé «l’hystérie antirusse» après des déclarations similaires du Premier ministre Dorin Recean. La Transdniestrie, peuplée de russophones et abritant des industries clés (énergie, aciérie, cimenterie), s’est détachée de facto de la Moldavie en 1992 après une courte guerre. «La situation y est stable et sous contrôle» malgré les récents propos de Moscou et des autorités locales, a assuré Anatolie Nosatii.

Chantage énergétique

La tâche n’est pas facile dans cette nation de 2,6 millions d’habitants, l’une des plus pauvres d’Europe. Devant ces défis, Anatolie Nosatii a salué le soutien de l’Union européenne (UE), qui a accordé au pays le statut de candidat en juin 2022 et lui a versé une importante aide financière depuis le début de la guerre.

«La Moldavie n’est pas seule et ne sera pas seule face aux dangers et menaces, y compris militaires», a-t-il insisté, appelant l’Europe à «rester unie et déterminée dans son aide à l’Ukraine» et sa défense de «la paix et de la sécurité».