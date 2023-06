Excréments de fruits de mer: Faut-il déveiner les crevettes?

Une texture granuleuse

«Cette ligne noire est une combinaison de toutes ces choses à différents stades de la digestion», ajoute le scientifique. Pour autant, consommer ces excréments de crevettes n’est pas forcément dangereux pour la santé. Or, si on ne déveine pas les crevettes, on risque de se retrouver avec une texture granuleuse et désagréable dans la bouche.