Des comprimés d’iode sont distribués tous les dix ans à la population résidant autour des 5 centrales nucléaires du pays. But: protéger les Suisses en cas d’incident survenant à Beznau 1, Beznau 2, Gösgen, Leibstadt et Mühleberg.

Rien pour le bassin lémanique

Elle souligne encore qu’une distribution préventive a été réalisée dans les agglomérations de Bâle, Lucerne et Zurich qui ne sont pourtant pas dans les zones de protection d’urgence. Mais rien n’a été prévu pour la région lémanique, pourtant l’une des plus denses de Suisse.

«C’est d’autant plus incompréhensible que Genève est à 70 km de la centrale du Bugey (F) qui comprend le plus vieux réacteur de France, construit en 1965», s’inquiète la Genevoise. En outre, le commandant du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève a indiqué récemment qu’il était irréaliste de distribuer des pastilles d’iode en moins de 12 heures aux 500’000 Genevois, surtout après un ordre de confinement. Raison pour laquelle, elle juge plus simple que tous les Suisses reçoivent des comprimés d’iode à titre préventif.