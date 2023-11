Faut-il faire remarquer à quelqu’un qu’il sent mauvais?

Odeurs de transpiration, restes de nourriture coincés entre les dents ou crottes de nez ne sont pas ce qu’il y a de plus agréable à voir ou à sentir chez les autres. Or, rares sont ceux qui osent soulever ce genre de problème avec la personne concernée.

Utile ou malpoli?

Peut-on faire remarquer à quelqu’un son odeur de transpiration?

Absolument. En le faisant, on lui rend service. Je serais aussi contente si quelqu’un me le faisait remarquer. Après tout, il peut toujours arriver qu’on ne s’en rende pas compte soi-même. Cela reste néanmoins un sujet délicat et personnel qui doit être adapté à la situation et à la personne.

Et quelle est la meilleure façon de procéder?

C’est le ton qui fait la musique. Il faut faire preuve de beaucoup de tact pour aborder un sujet aussi délicat de manière à ne pas vexer l’autre. Il faut communiquer décemment et faire preuve d’empathie et de bienveillance. Il m’est arrivé de me retrouver dans une situation similaire lors d’une formation. Une de mes camarades de classe sentait la transpiration tous les matins. Je lui en ai parlé et lui ai dit que je voulais simplement attirer son attention sur ce point et que je ne voulais que son bien. Je lui ai également proposé mon aide et lui ai demandé si elle avait besoin de conseils à ce sujet. Elle m’en a été très reconnaissante.