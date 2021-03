Les députés vont parler de la condition des animaux de laboratoire. AFP

Les discussions risquent d’être animées mercredi au Conseil national. En effet la Chambre du peuple sera la première à débattre de l’ initiative «Oui à l ’ interdiction de l ’ expérimentation animale et humaine - Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès ». Et pas moins de 24 parlementaires vont se relayer à la tribune pour donner leur avis sur ce sujet émotionnel puisqu’il traite de la souffrance animale.

L’initiative estime en effet que l’expérimentation animale est un mauvais traitement infligé aux animaux et peut donc être considérée comme un crime. Lancé en 2017 par des citoyens saint-gallois avec le soutien de quelque 80 organisations, le texte propose de remplacer la pratique actuelle par des méthodes alternatives plus éthiques et moins coûteuses. Les initiants dénoncent aussi des méthodes « peu transparentes » qui causent des « souffrances inutiles aux animaux » et dont le succès n ’ est pas garanti.

Interdire l’importation de nombreux produits

L ’ initiative prévoit aussi d ’ interdire le commerce, l ’ importation et l ’ exportation de produits faisant directement ou indirectement l ’ objet d ’ expérimentation animale ou humaine . P our remplacer l ’ expérimentation animale, les initiants proposent de mener des expérimentations sur la base de cultures de cellules humaines. Ils estiment par exemple qu ’ il serait possible de tester des cosmétiques sur une peau cultivée au lieu du dos des lapins ou cobayes.

L’initiative avait été balayée en juin 2019 par le Conseil fédéral qui avait proposé de la rejeter sans lui opposer de contre-projet. S’il s ouhaite lui aussi réduire autant que possible la souffrance animale , i l estime cependant que l e droit en vigueur p rotège suffisamment l ’ être humain et l ’ animal.

Incompatible avec les engagements avec l’UE

En outre, accepter ce texte n uirait à l ’ approvisionnement en médicament s et l a population suisse ne pourrait plus profiter des avancées scientifiques réalisées à l ’ étranger à cause de l ’ interdiction d ’ importer. L’initiative serait par ailleurs incompatible avec les engagements internationaux de la Suisse, notamment avec l ’ Union européenne.

L’été dernier, l a commission de la science du Conseil national a vait elle aussi refusé par 13 voix contre 11 et une abstention d ’ élaborer un contre-projet qui aurait notamment réclamé une stratégie contraignante d ’ abandon de la recherche basée sur l ’ expérimentation animale, allant partiellement dans le sens de l ’ initiative. Elle s ’était aussi opposée à une courte majorité au dépôt de différentes motions en lien avec cette thématique . Au final, elle avait proposé de rejeter à l’unanimité l’initiative, estimant que celle-ci a llai t t rop loin. Sa mise en œ uvre aurait des conséquences négatives sur la santé et sur l’économie, ainsi que pour le pôle de recherche suisse , avait-elle expliqué.

Pétition déposée à Berne

Ce débat survient alors qu’une pétition a été déposée à Berne le 22 février dernier sur le sujet. Signée par 13’000 citoyens et 27 organisations d e protection des animaux, elle demande l ’ arrêt des expérimentations animales et le soutien à des modèles alternatifs. Selon les pétitionnaires, l es résultats provenant de telles expérimentations ne peuvent dans de nombreux cas pas être appliqués à l ’ humain et celles-ci causent des souffrances inutiles chez les animaux.

Le Parlement doit s ’ engager pour une recherche biomédicale « plus efficace et plus pertinente pour l ’ homme » , sans expérimentation animale, demande ainsi l ’ organisation Animalfree Research. Il s ’ agit d ’ accorder davantage de poids aux méthodes de recherche alternatives: 50% des fonds publics destinés à la recherche biomédicale doivent aller exclusivement à ces modèles. La répartition est aujourd ’ hui inégale, selon les pétitionnaires. Actuellement, un tiers des 400 millions de francs du Fonds national de la recherche scientifique consacré à la médecine et la biologie est investi dans la recherche fondamentale, qui compte le plus d ’ expérimentations animales. À l ’ opposé, on trouve le programme « Advancing 3R - animaux, recherche et société » , soutenu par seulement 20 millions de francs sur cinq ans .

Proposition de renvoi

Du coup, l’initiative populaire fera l’objet d’une proposition de renvoi à la Commission de la science pour que celle-ci élabore une initiative en vue d’un contre-projet indirect. Le texte devrait modifier les bases légales de sorte «que la recherche 3R (voir explication en encadré) reçoivent davantage de ressources et soit plus attractive, afin d’encourager plus rapidement des alternatives aux expérimentations animales».