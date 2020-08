Faut-il laisser les jeunes se contaminer entre eux?

Il faut arrêter avec ce cirque et cette mascarade, pour le 99% des personnes le virus n’est pas dangereux, c’est la panique et l’angoisse qui sont dangereux, laissons vivre les jeunes normalement, et protégeons les personnes à risque

Jeanjean 03.08.2020 à 17:09

Et si .. nos spécialistes nous donnaient une liste d’achats et de choses à faire pour le premier septembre, et que le premier septembre on ferme tout sauf la police et la production/ distribution d’électricité ! Plus mi min de soignants et médecins. Ensuite on attend trois semaines et le tour serai joué... pas de longs mois de confinement.. strict mais court ?