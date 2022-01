Covid : Faut-il mettre à jour le vaccin pour voir le bout du tunnel?

Alors que de plus en plus de gens sont infectés malgré trois doses, un expert du CHUV réclame une mise à jour du vaccin. Mais un autre spécialiste estime que ce n’est pas jouable à long terme. D’autant que le pire est derrière nous, croit-il.

Le «booster» ne protège pas efficacement du variant Omicron. 20min/Simon Glauser

De plus en plus de personnes qui ont eu droit à la 3e dose contractent quand même le Covid-19. Une étude menée au CHUV révèle que 30% à 40% des personnes qui ont reçu le «booster» ne développent pas une protection suffisante contre Omicron, révèle 24 heures mercredi.

Un résultat qui ne surprend pas le professeur Giuseppe Pantaleo, chef du Service d’immunologie et allergie du CHUV. En effet «ce n’est pas que le vaccin a perdu en efficacité, c’est que le virus n’est plus le même», explique-t-il. Si au début du Covid, le vaccin pouvait bloquer l’infection à 90-95%, il y a eu une baisse avec le variant Delta et une nouvelle face à Omicron, explique-t-il. Le spécialiste prône donc une mise à jour du vaccin.

«Nous ne pouvons pas vacciner la planète tous les quatre mois»

Mais un autre expert, Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group et responsable du comité britannique pour la vaccination, estime lui que ce n’est pas jouable. «Nous ne pouvons pas vacciner la planète tous les quatre à six mois. Ce n’est ni durable ni abordable», explique-t-il dans The Telegraph. Il prône lui pour que seules les personnes les plus vulnérables soient vaccinées à l’avenir de manière ciblée, au lieu d’administrer régulièrement une dose à toute la population éligible.

Andrew Pollard croit en outre fermement que le pire est derrière nous et qu’il ne nous reste plus qu’à passer l’hiver. L’isolement et les mesures n’apporteront plus d’amélioration à moyen et long terme, estime-t-il: «Un jour, la société devra s’ouvrir. Et si nous nous ouvrons, il y aura une période où les infections vont augmenter.» Raison pour laquelle il n’est pas judicieux de lâcher du lest maintenant, selon lui, et qu’il faut attendre les beaux jours pour lever les mesures.

Risque de nouveaux variants plus dangereux

L’Organisation mondiale de la santé ne partage toutefois pas son optimisme. L’OMS redoute en effet que la propagation d’Omicron provoque l’apparition d’un nouveau variant plus dangereux, a-t-elle prévenu mardi. Certes Omicron semble moins pathogène que prévu et fait naître l’espoir que la pandémie pourrait être surmontée, reconnaît l’organisation. Mais Catherine Smallwood, une responsable des situations d’urgence à l’OMS, estime que la montée en flèche des taux d’infection pourrait avoir l’effet inverse.

«Plus Omicron se répand, plus il se transmet et plus il se réplique, plus il est susceptible de générer un nouveau variant, a-t-elle précisé. Actuellement Omicron peut causer la mort (…). Peut-être un peu moins que Delta, mais qui peut dire ce que le prochain variant pourrait générer?»