Protection de l’environnement: Faut-il passer au papier toilette en tissu?

Les blogs et les comptes Tiktok consacrés aux bons plans pour faire des économies, à la protection de l’environnement et au lifestyle en général ne jurent que par le papier toilette réutilisable, aussi appelé Family Cloth (chiffon familial en français).

Selon les adeptes des Family Cloths, ces bandes de tissu réutilisables présentent plusieurs avantages: elles seraient nettement moins chères que le papier toilette classique et seraient, en outre, bien meilleures pour l’environnement. Mais est-ce vraiment le cas? Et ces deux raisons suffisent-elles à compenser les inconvénients évidents? Et que se passe-t-il au cas où des invités auraient besoin d’aller aux toilettes à la maison?