En Suisse, seul 11% des mères continuent de travailler à temps plein après l’arrivée d’un enfant, contre 76% des pères. AFP

Alors que ce lundi 8 mars marque la journée des femmes, le groupe des Verts a décidé de déposer plusieurs interventions au Parlement afin de combler les lacunes en matière d’égalité en Suisse. À l’image du conseiller national neuchâtelois Fabien Fivaz qui veut mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Il a ainsi déposé à Berne une initiative parlementaire pour que le Code des obligations accorde le droit aux salariés de réduire leur temps de travail à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

«Nous sommes en retard en matière d’encouragement du temps partiel», estime le Neuchâtelois. Alors qu’avec 37% d’employés à temps réduit, la Suisse est le 2e pays européen où celui-ci est le plus répandu derrière les Pays-Bas, rien dans la loi n’oblige les patrons à accorder une réduction de leur temps d’activité à leurs salariés, souligne le vice-président de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du National.

Un droit inscrit dans la loi

Le conseiller national Vert demande donc que la Suisse prenne exemple sur les Pays-Bas. Là-bas, les Néerlandais «ont un droit légal à une réduction du temps de travail. Il s’applique pour les employés qui travaillent depuis plus d’un an dans une entreprise de plus de 10 personnes», explique-t-il. L’Allemagne fixe également une telle règle pour les entreprises de plus de 15 employés.

Fabien Fivaz est conscient qu’une telle réduction peut être compliquée à mettre en œuvre dans les petites entreprises suisses. «Il est clair que si trois personnes dans une équipe de huit employés demandent de baisser leur temps de travail en même temps, cela peut poser des problèmes», explique-t-il. Raison pour laquelle il propose lui aussi que sa mesure s’applique uniquement aux entreprises d’une certaine taille. Le taux de réduction devrait en outre être raisonnable. S’il ne fixe pas de chiffre, il imagine une baisse de 20% par exemple.

Surtout les femmes et les mères à temps partiel

Fabien Fivaz souligne qu’en Suisse, ce sont surtout les femmes qui ont recours au temps partiel, puisque l’an dernier, elles étaient 60% à ne pas travailler à temps plein, contre 20% chez les hommes. Une différence encore plus frappante chez les jeunes parents puisque seule une mère sur dix continue de travailler à 100% après l’arrivée d’un bébé, contre trois papas sur quatre, selon l’Office fédéral de la statistique. Hic: selon un sondage réalisé par Swiss Life, 92% des parents souhaiteraient pouvoir passer à temps partiel.

«Je connais plusieurs personnes qui auraient voulu diminuer leur activité et qui n’ont pas pu le faire», explique le Neuchâtelois, lui-même papa et à temps partiel. Trop souvent, selon lui, le simple fait de demander cette baisse est interprété par les employeurs comme une baisse de motivation et devient un frein dans la carrière, surtout pour les hommes. Or, dans un rapport publié en 2016, le Conseil fédéral estime que le droit à une baisse du taux de travail devrait être étudié comme piste intéressante pour améliorer la conciliation entre vie familiale et professionnelle, précise-t-il.

Corriger le 2e pilier

S’il ne se fait guère d’illusions sur les chances de son initiative au Parlement, Fabien Fivaz espère pouvoir réveiller les consciences en Suisse, non pas sur le temps de travail mais sur la prévoyance professionnelle. En effet, une diminution du taux d’activité risque d’avoir des conséquences à long terme sur les finances et les rentes du 2e pilier. Des conséquences importantes, selon des études préliminaires en la matière.

Car au-delà du travail à temps partiel que souhaitent toujours plus de gens en Suisse, «il y a aussi de plus en plus de ‘jobs pourris’ engendrés par la nouvelle économie numérique», souligne le conseiller national. Tout ceci aura un fort impact sur ce que toucheront les salariés à leur retraite, craint-il. Il espère donc que son initiative incite le Parlement à réfléchir sur la manière de corriger le système de prévoyance actuel en fonction des nouvelles tendances de la société.