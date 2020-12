Ça faisait six ans qu’il avait disparu du monde du 7e art. En fait, depuis le thriller haletant «Gone Girl». David Fincher («Alien 3», «Fight Club», «L’étrange histoire de Benjamin Button», «The Social Network», et plus récemment la série «Mindhunter» sur Netflix) est enfin de retour avec un drame en noir et blanc qui sort ce vendredi 4 décembre 2020 sur Netflix.

C’est quoi et c’est qui, «Mank»?

«Mank», c’est le diminutif d’Herman J. Mankiewicz, scénariste de génie, alcoolique, qui a écrit «Citizen Kane» avec Orson Welles en 1940. Il est aussi le frère de Joseph L. Mankiewicz, réalisateur de «Cléopâtre». Sur un scénario écrit par son père, Jack Fincher, David plonge dans la genèse du film considéré comme le plus grand chef-d’œuvre de tous les temps.

Il réhabilite Herman J. Mankiewicz, dont le nom a failli ne pas figurer au générique, alors qu’il a écrit le scénario à peu près seul, enfermé dans un ranch isolé, la jambe dans le plâtre, avec un délai de deux mois pour rendre le script. Deux ans plus tard, «Mank» et Orson Welles se partagèrent l'Oscar du meilleur scénario – le seul que le film a obtenu sur neuf nominations.

Fincher rend aussi hommage à Orson Welles en reprenant ses prises de vues – révolutionnaires à l’époque –, comme les cadrages où tout est net, à la fois à l’avant et à l’arrière-plan.

Gary Oldman et Amanda Seyfried. DR

Côté casting, Gary Oldman (oscarisé pour son rôle de Winston Churchill dans «Les heures sombres») interprète «Mank» – cette fois sans maquillage ni prothèses. Lily Collins («Emily in Paris») joue sa secrétaire aux airs d’Audrey Hepburn. À leurs côtés, Charles Dance (Tywin Lannister dans «Game of Thrones») se glisse dans la peau de William Randolph Hearst, le magnat de la presse qui a inspiré «Citizen Kane», tandis qu’Amanda Seyfried («Mamma Mia!») est sa maîtresse, Marion Davies. Pour l’anecdote, sous la direction du perfectionniste David Fincher, la comédienne a dû rejouer 200 fois une même scène… qui n’avait pas de dialogue!

Alors, faut-il le voir?

OUI Si vous êtes vrai(e) cinéphile et que le Hollywood des années 1930 vous passionne. David Fincher fait réellement revivre cet univers, grâce à son esthétisme léché et sophistiqué. La bande-son achève de nous plonger dans cette atmosphère d’antan. Et puis, un film qui touche d’aussi près à l’histoire de «Citizen Kane» est forcément à mettre sur sa «to watch list».

NON Si vous n’aimez pas vous emmêler les pinceaux. Trop de personnages, trop d’enjeux… «C’est un méli-mélo, un fatras de séquences qui vont et viennent dans le temps», dit-on à «Mank» au sujet de son scénario. On aurait pu dire la même phrase du film de Fincher. La construction en mode puzzle pour reprendre la structure de «Citizen Kane» est bien sûr voulue, mais cela demande une forte concentration pour ne pas s’y perdre.

Gary Oldman avec, en arrière-plan, Amanda Seyfried. Netflix

Autour du film

Il est préférable, pour ne pas dire essentiel, de (re)voir «Citizen Kane» juste avant de s’attaquer à «Mank». C’est ce que nous avons fait, et c’est bien mieux pour saisir toutes les allusions au scénario.

Pour rester dans le bain, notez que le doc «Ils m’aimeront quand je serai mort», qui parle du dernier film (jamais achevé) d’Orson Welles, est aussi disponible sur Netflix.

«Mank» De David Fincher. Avec Gary Oldman, Lily Collins, Charles Dance, Amanda Seyfried. Sortie vendredi 4 décembre 2020 sur Netflix. ***