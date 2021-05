Suisse - Faut-il supprimer les feux d’alerte sur les lacs suisses?

Selon le Neuchâtelois, tous les navigateurs et utilisateurs du lac disposent aujourd’hui d’informations plus précises et plus rapides via les smartphones ou des outils informatiques sophistiqués. «Moi-même j’ai un bateau et je ne regarde pas si les feux tournent avant de partir», note-t-il. Pour lui, les signaux actuels, basiques et rudimentaires, sont sans doute obsolètes. «Lorsque les feux se mettent à tourner, les navigateurs sont conscients du danger depuis un moment ou sont déjà à l’abri.»