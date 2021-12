Session d’hiver – Faut-il un statut juridique pour les proches aidants?

Chaque canton a sa propre définition du proche aidant. Un statut juridique unique devrait leur permettre de mieux faire valoir leurs droits face aux assurances, aux établissements de soins, etc., selon Marianne Maret.

Les proches aidants sont mieux soutenus depuis 2021. Les parents ont droit à 14 semaines de congé indemnisé pour s’occuper de leurs enfants malades et les absences de courte durée pour prendre soin d’un proche sont également payées. La réforme visait à mieux concilier activité professionnelle et prise en charge d’un parent malade et octroyer des conditions identiques à tous les employés. Mais c’est encore insuffisant aux yeux de la conseillère aux États Marianne Maret (Centre/VS). Elle vient de déposer une motion pour demander que les proches aidants aient un statut juridique au niveau fédéral.