Faute d’accord entre Uber et les syndicats à Genève, l’Etat tranchera

Les chauffeurs Uber ont-ils été trop gourmands? Seul l’avenir le dira, mais il ne dépend plus ni d’eux, ni de leurs syndicats (Unia et le SIT). Ils ont refusé mardi une proposition de convention portant sur leurs arriérés de rémunération pour la période 2019-2022 (lire l’encadré), le Tribunal fédéral ayant jugé fin mai qu’ils étaient bien des employés, et ce rétroactivement. Les négociations entre les syndicats, Uber et l’Etat ont ainsi échoué et sont closes. La conseillère d’Etat Fabienne Fischer, chargée de l’Economie, devra donc trancher.