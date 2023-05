Hollywood: Faute d’accord, les scénaristes se mettent en grève

Des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains ont débuté mardi un mouvement de grève en raison de l’échec des négociations avec les principaux studios et plateformes portant notamment sur une hausse de leur rémunération.

Ce mouvement social va se traduire par l’interruption immédiate d’émissions à succès, comme les «late-night shows», et d’importants retards pour les séries télévisées et films dont la sortie est prévue cette année.

Jimmy Fallon et Stephen Colbert, célèbres présentateurs de deux populaires «late-night shows», ont manifesté leur soutien lors du gala du Met de New York lundi soir. «Je soutiens mon équipe», a assuré Jimmy Fallon, précisant qu’il «ne pourrai(t) pas réaliser l’émission sans eux».

Essor du streaming

Les principaux studios et plateformes, dont Disney et Netflix, représentés par l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) ont annoncé lundi soir que les pourparlers avec la WGA «s’étaient conclus sans accord».

Les scénaristes réclament une hausse de leur rémunération, des garanties minimales pour bénéficier d’un emploi stable et une plus grande part des bénéfices générés par l’essor du streaming. Leurs employeurs, disent-ils, réalisent des bénéfices et augmentent les salaires de leurs dirigeants. Ils estiment n’avoir jamais été aussi nombreux à travailler au salaire minimum fixé par les syndicats, tandis que les chaînes de télévision embauchent moins de personnes pour écrire des séries de plus en plus courtes. De leur côté, les studios affirment devoir réduire leurs coûts en raison des pressions économiques.