Afrique du Sud: Faute d’antivenin, les chiens sans défense face aux serpents

Herpétologiste réputé, il dit recevoir une dizaine d’appels par jour de vétérinaires et propriétaires de chiens, tous désespérément à la recherche d’antidotes. «Si votre chien est gravement mordu par un serpent aujourd’hui, il y a de fortes chances qu’il meure», résume-t-il. L’Association sud-africaine des vétérinaires parle, elle, de «pénurie à l’échelle du pays». Et des experts en traitement des morsures de serpent ont réclamé en avril l’aide du ministre de la Santé face à ce qu’ils décrivent comme «un risque sanitaire majeur».

Du serpent au cheval

L’Afrique du Sud abrite quelque 160 espèces de serpents, dont beaucoup sont venimeux. Mais le pays ne compte qu’un seul fabricant d’antivenins, qui produit deux antidotes. L’un contre les morsures relativement rares de boomslang, long et mince spécimen vert, endémique de la région. L’autre contre les morsures de dix serpents dont le cobra du Cap, la vipère heurtante et le mamba vert.

La fabrication des antivenins est complexe, explique Mike Perry, qui travaille dans un laboratoire spécialisé dans l’extraction de venin. Il faut pour cela faire cracher les serpents au-dessus d’un récipient en verre, pour pouvoir récupérer leur venin. La substance toxique est ensuite injectée en petites quantités non mortelles à des chevaux qui, avec le temps, développent une immunité. Le plasma des équidés est ensuite prélevé et utilisé pour fabriquer les antidotes.

La chaîne du froid est cruciale tout au long du processus. Et les problèmes d’approvisionnement sont largement imputés à la crise de l’électricité qui ronge le pays et entraîne de longues coupures de courant quasi quotidiennes. Le NHLS a reconnu en avril que le manque d’électricité avait affecté la production et les stocks. Mais l’organisation assure que la situation est désormais rétablie et que, à quelques exceptions près, toutes les commandes sont honorées.