Faute de salaire, les employés de Cats&Dogs ferment boutique

«On est le 5 novembre et on est une trentaine à n’avoir toujours pas reçu notre salaire d’octobre; on ne travaillera plus jusqu’à ce qu’on ait été payés !» Une dizaine de salariés, pancartes à l’appui, ont manifesté samedi matin devant le magasin Cats&Dogs du centre Métropole à Lausanne, toutes lumières éteintes. «Ils ont bien raison, ce n’est pas normal», réagit une cliente.

L’action a fait couler des larmes et provoqué beaucoup d’émotion chez ces vendeurs, qui évoquent tous un grand attachement à leur entreprise. «On ne veut pas lui faire du tort, mais ça ne va plus, on ne peut même plus s’acheter un ticket de bus et c’est comme ça chaque mois», dénonce une employée. «Ça fait un an que je travaille sans contrat malgré mes demandes répétées, et que je suis payée comme une vendeuse alors que je bosse comme responsable d’équipe, rapporte une collaboratrice. Je ne peux même pas chercher du travail à cause de ça!» «Le pire c’est qu’on ne sait rien, on reçoit des “whatsapp” du patron évoquant des “difficultés financières” mais c’est tout», renchérit son collègue.