Test : Faute de cannabis de qualité, sa vente en pharmacie repoussée à Bâle

Le catalogue du «cannabis d’étude» est déjà en ligne sur Internet. On y trouve des herbes de la variété «Mako Haze #13» ou «Durban Bourbon» et des variétés de haschisch comme le «Diesel Pollen» qui, avec une teneur en THC de 20%, est le produit le plus puissant de l’offre. Mais problème. Les 370 participants au projet pilote de cannabis «Weed Care» à Bâle devront s’armer de patience. En fait, le début de la vente était prévu le 15 septembre, mais les produits doivent maintenant être soumis à un contrôle de qualité supplémentaire.