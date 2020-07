Canton de Fribourg

Faute de cérémonie, les lauréats du CFC fêtés malgré tout

La pandémie a mis à mal les célébrations de fin d’études pour les apprentis et les étudiants. Certains ne se sont pas laissés abattre, comme cette entreprise de paysagisme.

Des promotions pareilles, Simon s’en rappellera longtemps. Comme pour tous ses camarades, la pandémie de coronavirus a empêché la tenue de sa cérémonie de remise de certificat, et c’est avec une certaine morosité qu’il s’apprêtait à finir l’année ainsi. Mais c’était compter sans ses collègues de l’entreprise de paysagisme Les Artisans du Jardin, qui ont décidé de lui organiser une journée inoubliable. La société dispose en effet d’un élévateur, et il ne fallait donc qu’un pas, facilement franchi, pour imaginer déposer la voiture du jeune lauréat sur le container de l’entreprise, située sous la gare de Romont. «J’ai reçu plusieurs messages d’amis qui sont passés là en train et qui ont reconnu ma voiture, rigole Simon. Je ne sais pas quand je vais la descendre, mais certainement pas ce jeudi, vu que j’ai quand même fêté ça avec quelques verres…» Outre cette crasse bon enfant, les collègues du lauréat lui ont aussi offert un baptême surprise de saut en parachute.