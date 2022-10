La Chaux-de-Fonds (NE) : «Faute de médecin, dois-je demander mes ordonnances à un vétérinaire?»

Même pour renouveler une ordonnance, difficile d’obtenir un rendez-vous quand on est un nouveau patient.

Pas moins de 6000 patients sont en recherche d’un médecin dans le haut du canton de Neuchâtel depuis le départ de trois praticiens. Parmi eux, une habitante de La Chaux-de-Fonds désespère, raconte « ArcInfo ». Elle a demandé a de nombreux généralistes, tous déjà débordés à part une personne qui a dit refuser les patients assurés chez Assura pour cause de tracasseries administratives. Elle a même appelé un futur centre médical dont l’ouverture est prévue en 2023, en vain. Elle a alors contact le canton, qui l’a invité à regarder dans une autre ville – ridicule, dans le cas d’un généraliste, a-t-elle estimé.

En attendant, cette citoyenne nécessite des contrôles et a besoin de renouveler des ordonnances, rappelle le quotidien. Or, il se trouve qu’elle préside la SPA de La Chaux-de-Fonds. Sur le ton de l’ironie, elle a donc écrit une lettre au canton demandant «si nous avions le droit, si nous ne devions pas trouver d’autre solution, d’aller consulter un vétérinaire pour des contrôles et des ordonnances». Son courrier, envoyé il y a dix jours, n’a pas encore suscité de réponse.