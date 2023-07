AOP: Faute de moulin en Valais, le pain de seigle est en danger

Les règles sont claires: «Le pain de seigle valaisan est libellé AOP uniquement si le seigle a été moulu dans un moulin local et fabriqué dans une boulangerie valaisanne. En outre, en plus de l’eau et du sel, il doit être composé d’au moins 90% de farine complète de seigle». Mais, comme le révèle «Blick», le seul moulin qui fonctionne en Valais pour ce type de farine se trouve actuellement à Naters. Et il devrait cesser son activité à la fin de l’année.