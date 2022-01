Covid à Neuchâtel : Faute de personnel, l’hôpital cantonal réduit son activité

Mercredi, 64 collaborateurs étaient absents en raison du virus, soit une hausse de 30% par rapport à décembre. Le RHNe a été forcé de revoir son activité élective à la baisse.

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) enregistre une hausse des absences de 30% au sein de son personnel médico-soignant. Sur les 2900 collaborateurs que compte l’hôpital multisite, 64 n’ont pas pu se rendre au travail mercredi en raison du Covid-19. «Habituellement, notre taux d’absentéisme est extrêmement bas. En décembre, nous étions à une vingtaine de personnes. Aujourd’hui, si on ajoute aux absences les effectifs supplémentaires nécessaires pour faire face à la crise, le département des soins devrait trouver plus de 40 remplaçants chaque jour», a relevé l’établissement mercredi dans un communiqué.

Afin de pallier ces absences, depuis la fin de l’année, le personnel de l’hôpital peut être amené à travailler bien que cas contact. A Genève, les Hôpitaux universitaires et l’Office médico-pédagogique ont fait un pas supplémentaire en donnant la possibilité à leurs collaborateurs testés positifs de continuer de travailler, sous certaines conditions.

Hospitalisations en hausse

Parallèlement à cette augmentation, le RHNe fait face à une recrudescence des hospitalisations liées au virus. Mardi, «82 patients positifs étaient hospitalisés. Cela représente une augmentation de plus de 40% par rapport à fin décembre.» Cette situation a poussé l’hôpital cantonal à revoir son organisation. «Le RHNe est contraint de réduire drastiquement son activité non urgente. La programmation du bloc opératoire a été fortement réduite en ce qui concerne les interventions électives. Tous les mandats hors soins ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre, ainsi que toutes les formations non indispensables à l’activité hospitalière.»