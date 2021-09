Arc Lémanique - Faute de personnel, un grand nombre de trains supprimés

Sur l’application des CFF, l’annonce de l’annulation du train de 10h18 devant relier Lausanne à Genève.

«Plusieurs trains en direction de Lausanne étaient annulés ce mardi matin, se désole Yann, un usager régulier des CFF, qui se trouvait en gare de Cornavin à 7 heures. C’était déjà le cas hier matin à la même heure, mais ce n’était pas les mêmes trains. Ils alternent les plaisirs…» Sur l’application du transporteur public, une unique raison explique ces nombreuses suppressions: absence de personnel roulant. «Deux jours de suite, avec ce message, je n’ai jamais vu ça, poursuit Yann. Sur le Léman Express, on a l’habitude, mais sur les grandes lignes, non.»

«Erreurs de planification»

Vérification faite à 9h20, cinq trains étaient annulés jusqu’à midi dans le sens Genève-Lausanne, alors que six avaient sauté dans l’autre direction. Entre midi et 15h, le nombre de rames supprimées était identique (lire l’encadré). Le problème n’est en soi pas nouveau. Ainsi, la semaine passée, le porte-parole des CFF Frédéric Revaz expliquait à blick.ch que «nous souffrons d’un manque de mécaniciens dû à des erreurs de planification. Aujourd’hui, les problèmes se font sentir en particulier en Suisse romande et dans la région genevoise, malgré les engagements réalisés ces derniers mois.» Le communicant indiquait que la situation était appelée à rester tendue quelques mois encore, dès lors que deux ans s’écoulent parfois entre le recrutement d’un employé et son entrée en service effective.

Plusieurs arrêts maladie

Si la situation est donc structurelle, le grand nombre de trains supprimés depuis le début de la semaine, lui, interpelle. Valérie Solano, vice-présidente du SEV, le syndicat du personnel des transports, confirme que les annulations en chaîne observées depuis lundi sont dues au manque de mécaniciens. «Ceux qui restent sont donc sursollicités et épuisés. Leurs horaires changent sans cesse. Ils n’en peuvent plus et tombent malades», complexifiant malgré eux le problème.

Des trains plus lents

Autrement dit, la pénurie actuelle de personnel s’explique par un hasard prévisible: «Il était impossible de prédire s’ils tomberaient malades lundi ou jeudi, mais on savait qu’ils allaient tomber malades.» Et ainsi s’amorce un cercle vicieux. «Pour y remédier, les CFF ont modifié leur plan de transport afin de réduire le nombre de trains.» Et afin de desservir toutes les gares, des rames qui ne devaient s’arrêter que dans les grandes localités stoppent également dans les petites. «C’est insupportables pour les usagers, qui au lieu d’embarquer dans des trains rapides se trouvent dans des trains lents. Il existe un très gros risque pour l’entreprise, car si le voyageur accepte un ou deux couacs, il n’en accepte pas dix», et pourrait vouloir changer de mode de transport.

La syndicaliste, malheureusement, n’imagine pas de sortie rapide de crise, le temps de formation des nouveaux mécaniciens étant incompressible. «Il n’y a pas d’autre solution. On paie les choix insupportables du passé. Il faut comprendre que dans le ferroviaire, tout changer d’une année sur l’autre est impossible. Les décisions se prennent sur du long terme.» Le risque existe, selon elle, que les maladies frappent de plus en plus le personnel, épuisant davantage ceux qui restent debout, et ainsi de suite – un casse-tête encore plus complexe en région lémanique, en raison de la présence du Léman Express sur deux pays. «Or, tout le monde ne peut pas conduire en France. Je ne suis pas très optimiste.»

Encore des suppressions mercredi

Porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmidt explique pour sa part que la situation actuelle est ponctuelle. «Lundi, ce mardi et demain, tous les RegioExpress entre Annemasse et Vevey sont supprimés dans les deux sens. Nous avons une situation particulièrement tendue en Suisse romande et à Zurich. Cela devrait durer jusqu’à fin octobre. Nous sommes à flux tendu, et chaque fois que quelqu’un est absent, nous rencontrons des difficultés. Le problème de base, c’est le manque de mécaniciens.» Les CFF indiquent que dans les six prochains mois, quelque 200 collaborateurs vont terminer leur formation. «La situation du personnel des locomotives reviendra ainsi à la normale d’ici fin 2021.»