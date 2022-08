Psychédéliques: «Faute de solution médicale, l’ayahuasca m’a sauvé la vie»

La molécule DMT, présente dans cette plante originaire d’Amérique du Sud et classée en Suisse comme un stupéfiant psychotrope, a très peu fait l’objet de recherches médicales, et même aucune concernant son effet contre le Sunct. Mais son impact contre certaines douleurs a déjà été observé. «C’est aussi le cas pour le LSD, ou encore la psilocybine contenue dans les champignons hallucinogènes, qui a pu soulager des patients atteint de certaines affections neurologiques violentes comme les céphalées en grappe, rappelle le fondateur de l’association Opis, Jonathan Leighton, études à l’appui. La famille des drogues psychédéliques est aussi de plus en plus utilisée au stade expérimental pour lutter contre la dépression, et l’ayahuasca est sous le microscope notamment de la clinique psychiatrique universitaire de Zurich. Elle est aussi utilisée de façon récréative par certains fêtards.