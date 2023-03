Canton de Berne : Faute de sous, l’armée ne peut plus racheter des terrains au Mitholz

Avant d’assainir un ancien dépôt de munitions, le Département de la défense veut acquérir des terrains appartenant aux riverains. Mais faute de moyens financiers, la procédure est bloquée.

Le paisible village de Mitholz doit être en partie évacué. Tamedia AG/Beat Mathys

En 1947, des explosions se sont produites dans un dépôt militaire de munitions, tuant neuf personnes à Mitholz (BE). Une partie des quelque 7000 tonnes brutes de munitions stockées avait explosé. Une autre partie a pu être évacuée par la suite. Selon une estimation, jusqu’à 3500 tonnes de munitions contenant plusieurs centaines de tonnes d’explosifs se trouvent encore dans les parties effondrées de l’installation et dans le cône de débris situé devant. En décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé que les résidus de munitions devraient être évacués au plus tard à partir de 2031.

Pour mener à bien les travaux en toute sécurité, les terrains et maisons de 51 personnes doivent être rachetés par la Confédération. Cinq familles ont d’ores et déjà quitté les lieux et d’autres sont en cours de relogement, comme le rapporte l’émission «Schweiz aktuell» de la télévision alémanique.

Décision repoussée et fonds bloqués

Mais un nouveau problème s’est révélé. Faute d’argent, le Département de la défense (DDPS) ne peut plus acheter les maisons et les terrains aux gens, comme cela avait été convenu. Le département a certes donné des promesses d’achat écrites, mais les habitants de Mitholz sont en plus livrés à eux-mêmes pour le déménagement. Le budget de 50 millions de francs prévu cette année pour le relogement est bloqué selon la télévision alémanique. La faute à une décision de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national. Celle-ci aurait décidé de reporter sa décision concernant le budget pour le déblaiement de Mitholz, qui devrait s’élever à 2,6 milliards de francs au total.

Cette situation place les habitants concernés dans l’impasse, puisqu’ils ne savent pas s’ils recevront l’argent promis.