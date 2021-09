Consommation – Faute de stock, Ikea retire 1500 articles des rayons

Le temps passé à trottiner dans le dédale des magasins Ikea est désormais plus court. Et pour cause: il y a moins de choix. En France, des médias ont révélé cette semaine que 20% des produits y étaient en rupture de stock. Côté suisse, le géant du meuble confirme des soucis d’approvisionnement depuis des mois, qui le privent temporairement de 14% de son assortiment. Soit environ 1500 produits, de l’armoire au vase.