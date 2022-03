Présidentielle française : Faute de Taubira, la Primaire populaire se range derrière Mélenchon

Sa championne Christiane Taubira ayant jeté l’éponge, l’initiative citoyenne de la gauche française soutient le candidat de l’Union populaire, qui avait été associé à la primaire contre son gré.

La Primaire Populaire choisit aujourd’hui de soutenir et de faire campagne pour l’Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon.

La primaire populaire, initiative citoyenne qui avait soutenu Christiane Taubira à la présidentielle avant que celle-ci ne jette l’éponge faute de parrainages , a annoncé samedi «soutenir et faire campagne» pour «l’Union populaire» de Jean-Luc Mélenchon.

«Meilleur véhicule politique»

«Après un vote du conseil d’administration qui rassemble des bénévoles, groupes locaux, des membres de l’équipe permanente et du bureau, la Primaire Populaire choisit aujourd’hui de soutenir et de faire campagne pour l’Union Populaire, meilleur véhicule politique pour faire gagner nos idées à la présidentielle», explique le mouvement citoyen, dans un communiqué, sans citer Jean-Luc Mélenchon .

«Le vote, réalisé au jugement majoritaire, a placé la motion de soutien à l’Union Populaire en tête avec plus de 50% de mention Très Bien», explique le mouvement citoyen.

Sans jamais citer non plus Christiane Taubira, la primaire souligne que «l’impossibilité pour la candidate soutenue par la plus grande désignation citoyenne de cette présidentielle d’obtenir les 500 parrainages renforce notre constat que les règles du jeu démocratique sont obsolètes».