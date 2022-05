Granges-Paccot (FR) : Faux certificats Covid: 11 auteurs présumés identifiés

Plus de 160 faux certificats Covid ont été émis par des collaborateurs du centre de dépistage de Granges-Paccot. Les investigations ont permis d’identifier 11 auteurs présumés.

Les investigations menées par la Police cantonale fribourgeoise et conduites par le ministère public ont permis d’identifier plusieurs auteurs présumés, indique la Gendarmerie, dans un communiqué. Il s’agit de 6 femmes et 2 hommes âgés entre 21 et 27 ans. Entre juin et décembre 2021, ces collaborateurs du centre de dépistage de Granges-Paccot (FR) ont reconnu avoir émis, sans contrepartie, une cinquantaine de faux certificats «test négatif» pour eux-mêmes ou leurs proches.

De faux certificats vendus entre 100 et 300 francs

Par ailleurs, entre septembre et début décembre 2021, trois autres collaboratrices du même centre, âgées de 21 et 22 ans, sont soupçonnées d’avoir généré et distribué 115 faux certificats de guérison ou de vaccination d’une validité de six à douze mois. Ces documents ont été proposés gratuitement à des proches et contre rémunération pour les autres bénéficiaires, qui ont déboursé entre 100 et 300 francs par certificat. Ces faits ont été partiellement reconnus par les intéressées.