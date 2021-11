Genève : Faux certificats Covid: des acheteurs jusque dans le canton de Vaud

Près de 460 personnes ont été identifiées comme ayant acquis les sésames frauduleux. La plupart sont âgées entre 20 et 40 ans.

Si la plupart des acheteurs sont nés dans les années 80 et 90, le plus jeune a 13 ans et le plus âgé est né en 1947. Le réseau était étendu, puisqu’on retrouve aussi des clients établis dans le canton de Vaud. Ces personnes seront poursuivies pour faux dans les titres. Elles encourent jusqu’à 7 ans de prison, mais seront plus vraisemblablement sanctionnées par une peine pécuniaire avec sursis, relève le quotidien genevois. Cinq hommes, incarcérés, et une femme sont prévenus de faux dans les titres et de corruption pour être à l’origine de ce trafic.