Faux ongles, pâtes ou influenceurs, taxes tous azimuts au Kenya

Les denrées alimentaires pas épargnées

L’une des dispositions les plus controversées est un prélèvement de 3% sur les salaires de tous les contribuables, pour financer un programme de logement à bas prix. De nombreuses denrées alimentaires, comme le poisson importé, le sucre raffiné localement, les jus en poudre et les pâtes alimentaires produites localement, feront également l’objet de taxes. Le gouvernement prévoit également de doubler (à 16%) la TVA sur la plupart des produits pétroliers. Cette hausse s’ajoutera à celle de 9%, observée cette semaine sur le prix du carburant au détail, après que le gouvernement a supprimé des subventions.

D’autres propositions incluent une taxe de 3% sur le transfert d’actifs numériques, comme les cryptomonnaies, et une augmentation de la taxe sur les jeux de hasard, à près de 20% du montant misé. Le texte n’épargne pas non plus les influenceurs et autres fournisseurs de contenu sur les réseaux sociaux, qui verront leurs revenus soumis à un impôt de 15 pour cent.