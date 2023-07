Genève: Faux ouvriers et faux policiers mais vrais voleurs

Les escrocs se font passer pour des ouvriers venus pour une réparation, et de faux agents leur succèdent.

Une arnaque en deux temps est en vogue cet été au bout du lac. Plusieurs cas ont été signalés à la police depuis mi-juillet, indique un communiqué. Visant principalement les seniors habitant des villas dans la campagne, des individus se présentent à leur domicile en se faisant passer pour des électriciens ou des plombiers. Les faux ouvriers demandent ensuite à entrer dans l’habitation et font semblant de procéder à des réparations. Ils en profitent pour faire main basse sur des biens comme des bijoux, de l’argent ou des objets de valeur, sans que la victime ne s’en rende compte.

À la recherche de «cachettes»



Peu de temps après leur départ, de prétendus agents des forces de l’ordre arrivent et montrent les objets volés précédemment. Ces faux policiers mettent ainsi leur proie en confiance, et en profitent pour pénétrer dans le logement, soi-disant pour vérifier que rien d’autre n’a été dérobé. Ils en profitent pour débusquer les «cachettes» de leur victime et voler ce qu’il reste de bijoux ou d’argent.