Tennis : Mis en cause dans une affaire de faux passes sanitaires, de Minaur se défend

L’Australien de 23 ans, classé actuellement 32e au classement mondial, fait partie des 2200 personnes visées pour avoir obtenu leur passe sanitaire de manière frauduleuse.

Alex de Minaur fait partie des personnes mises en cause dans une affaire de faux passes sanitaires falsifiés fournis par une organisation dont les leaders se trouvent en France, ont déclaré jeudi des sources policières espagnoles.

Ces sources ont «confirmé le nom» de de Minaur à l’AFP, ajoutant que d’autres sportifs et des personnalités publiques figuraient sur la liste des possibles acheteurs de ces faux passes sanitaires.

De Minaur a participé en janvier à l’Open d’Australie, où la vaccination était obligatoire, ce qui avait notamment valu au N.1 mondial Novak Djokovic d’être exclu du tournoi et expulsé du pays.

La police espagnole très active

La police espagnole a achevé cette semaine la deuxième phase de l’opération «Jenner», ouverte en janvier contre la branche espagnole d’une organisation qui fournissait des passes sanitaires et des tests PCR falsifiés en passant par des applications de messagerie instantanée, ont déclaré les forces de l’ordre espagnoles dans un communiqué.

Au total, onze personnes ont été interpellées pour «faux ou usage de faux» et «2.200 personnes sont visées pour avoir obtenu leur passe sanitaire de manière frauduleuse».

«Je ne fais l’objet d’aucune enquête comme on le laisse entendre et mon nom est simplement lié à cette histoire parce que j’étais un patient de l’hôpital (comme des milliers d’autres).»

«Je veux qu’il soit clair à 100% que j’ai reçu ma deuxième injection, que j’ai un carnet de vaccination complètement valide, précis et authentique».

«J’ai reçu ma première dose de vaccin à Londres l’été dernier, et la seconde à l’hôpital La Paz à Madrid», écrit De Minaur sur son compte Instagram.

Des paiements en cryptomonnaies

Ce réseau facturait 50 euros le faux test PCR. Pour obtenir un faux passe sanitaire, les clients avaient deux options : soit payer «environ 200 euros» et obtenir simplement le «document frauduleux», soit, pour les clients doté «d’un pouvoir d’achat plus élevé», «payer 1.000 euros et être inscrit sur la liste des individus ayant un schéma vaccinal complet».