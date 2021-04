Valais : Faux peintres en bâtiments condamnés

Un Valaisan a cru faire appel à une entreprise du bâtiment pour repeindre son chalet. Arnaqué par deux Français issus de la communauté des gens du voyage, il les a traînés en justice. Avec succès.

Les deux hommes ont effectué des travaux sur la façade et sur le toit (photo prétexte).

Deux Français issus de la communauté des gens du voyage ont été condamnés pour avoir escroqué un Valaisan, selon « Le Nouvelliste ». Ils se sont annoncés comme travailleurs d’une entreprise basée à Villeneuve. La victime s’est laissée convaincre de faire repeindre son chalet et d’effectuer des travaux sur le toit. En remarquant le non professionnalisme des travaux réalisés par ces nomades, ce Sédunois a refusé de payer les 28’000 fr. réclamés. Il a donc porté plainte. D’après la justice, citée par le quotidien valaisan, «ils ont menacé de démonter le toit, voire de peindre la bâtisse à leur manière».

Prison ferme pour un des deux «peintres»

L’entreprise n’était pas inscrite au registre du commerce. En outre, un des deux Français n’en était pas à son coup d’essai. Il avait déjà été condamné trois fois en Suisse, notamment pour escroquerie par métier et organisation criminelle. Il s’en était sorti avec du sursis sur Vaud et Fribourg. La justice valaisanne est plus ferme: elle le condamne à deux mois de prison ferme. Quant à son acolyte sans antécédent judiciaire, il est sanctionné d’une peine de 60 jours-amende avec sursis.