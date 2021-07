Région lausannoise : Faux policier mais véritable arnaqueur, il s’en prend aux restos

De nombreux serveurs et gérants d’établissements publics de la région lausannoise ont été victimes d’une arnaque.

Alors que les bars et restaurants ont déjà bien souffert ces derniers mois, voilà que désormais ils doivent se méfier même de la police. Ou, plutôt, d’un faux policier. Depuis le mois de mai, un homme n’a de cesse de délester de quelques centaines de francs les serveurs et tenanciers de la région lausannoise. Son mode opératoire est toujours le même. Il prétend être policier, avocat ou encore agent de sécurité. Il leur raconte une histoire suffisamment crédible pour que les victimes lui prêtent de l’argent. Et, bien sûr, il ne les rembourse jamais, explique « 24 heures ».

La police confirme le dépôt de plusieurs plaintes et, via différents groupes Whatsapp fréquentés par les restaurateurs, elle a lancé une alerte. «Il est souvent bien habillé, sûr de lui, et semble particulièrement pressé, passant beaucoup de temps sur ou au téléphone», décrit-elle dans son message. De plus, elle incite les éventuelles victimes qui ne se seraient pas encore annoncées à effectuer la démarche, afin de transmettre aux enquêteurs un max de témoignages. Pour l’heure, l’arnaqueur n’a pas pu être identifié ni interpellé.