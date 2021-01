Matt Navarra, expert en réseaux sociaux, a été l’un des premiers à repérer une nouveauté du service chinois TikTok. Le célèbre réseau social de courtes vidéos, devenu l’app la plus téléchargée de 2020, a introduit une nouvelle fonctionnalité de questions/réponses, rapporte le site spécialisé TechCrunch. Testée pour le moment chez certains créateurs de contenus affichant plus de 10’000 abonnés, elle vise à favoriser le dialogue sur la plateforme entre les tiktokeurs et leurs fans.