Italie : Favorite des législatives, l’extrême droite fait son show

«Je vote pour Meloni, elle ne m’a jamais trahie, je partage ses opinions à 100%, je la trouve cohérente», a confié à l’AFP Giuli Ruggeri, une chômeuse de 53 ans venue au meeting de la place du Peuple, en plein centre de la capitale italienne. «La Meloni» comme on l’appelle en Italie, 45 ans, s’est alliée avec le parti conservateur Forza Italia (FI) du milliardaire en perte de vitesse Silvio Berlusconi, et la Ligue antimigrants et populiste de Matteo Salvini.

Un Berlusconi diminué

Les trois dirigeants, montés sur scène côte à côte pour la première et dernière fois de cette campagne «sous les parasols», se sont succédé pour haranguer leurs dizaines de milliers de partisans réunis pour ce sprint final. C’est un Berlusconi visiblement diminué, peinant à marcher seul, qui s’est exprimé le premier, brièvement. «L’Italie ne veut pas être gouvernée par la gauche», a asséné l’octogénaire, dénonçant «l’oppression fiscale» et «l’invasion incontrôlée» des migrants.

Matteo Salvini a, lui, fixé pour objectif à la coalition de «gouverner bien et ensemble pendant cinq ans», s’engageant à «protéger l’Italie et les Italiens». Il a enchaîné les promesses dans un discours décousu: blocage des prix de l’énergie, fin des débarquements de migrants, suppression de la redevance TV… tout en s’en prenant aux «diktats» de Bruxelles.

«Les Italiens d’abord»

Majorité absolue

Ensemble, droite et extrême droite pourraient obtenir la majorité absolue des sièges à la Chambre des députés et au Sénat avec une avance confortable sur le Parti démocrate (PD) d’Enrico Letta, qui a échoué à fédérer gauche et centre. Selon les derniers sondages, FdI est crédité de 24 à 25% des intentions de vote, devant le PD entre 21 et 22%. Suivent le Mouvement 5 étoiles (ex-antisystèmes) de 13 à 15%, la Ligue à 12%, FI à 8%.